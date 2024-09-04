Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить главой МИД вместо Дмитрия Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Он подтвердил, что Зеленский пришел на заседание фракции.

"К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский предложил вместо Кулебы назначить Сибигу, который в прошлом работал в офисе президента.

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Ранее украинские СМИ писали, что Зеленский явится на заседании фракции "Слуги народа", чтобы убедить депутатов поддержать перестановки в кабмине. В среду днем голосование Верховной рады за отставки нескольких министров было провалено из-за нехватки голосов. В этой связи вопрос об отставке Кулебы не стали даже рассматривать и завершили заседание.