Зеленский предложил вместо Кулебы назначить его заместителя
Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить главой МИД вместо Дмитрия Кулебы его первого заместителя Андрея Сибигу. Об этом сообщил глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.
Он подтвердил, что Зеленский пришел на заседание фракции.
"К нам присоединился президент Владимир Зеленский. Благодарны ему за это", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
По его словам, Зеленский предложил вместо Кулебы назначить Сибигу, который в прошлом работал в офисе президента.
Польша выступила с заявлением после отставки Кулебы
Ранее украинские СМИ писали, что Зеленский явится на заседании фракции "Слуги народа", чтобы убедить депутатов поддержать перестановки в кабмине. В среду днем голосование Верховной рады за отставки нескольких министров было провалено из-за нехватки голосов. В этой связи вопрос об отставке Кулебы не стали даже рассматривать и завершили заседание.