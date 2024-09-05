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Задержанному в Белоруссии гражданину Японии предъявили обвинение

Задержанному в Белоруссии гражданину Японии предъявлено обвинение в агентурной деятельности.

Задержанному в Белоруссии японцу предъявили обвинение
© РИА Новости

Об этом сообщил Комитет государственной безопасности республики, пишет ТАСС.

В Белоруссии задержали агента спецслужб Японии

Ранее в Белоруссии была пресечена деятельность японских спецслужб. Сообщается, что задержанный агент занимался сбором информации о социально-политической обстановке в Белоруссии, реализации китайской инициативы «Один пояс — один путь», ситуации на белорусско-украинской границе, а также проводил съёмку военной инфраструктуры.

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