Аналитик связал с выборами слова Трампа о посетителях острова Эпштейна

Заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа раскрыть имена посетителей острова Джеффри Эпштейна — это попытка привлечь электорат, заявил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Он обещал ещё обнародовать данные о трагедии 11 сентября, а потом об убийстве Кеннеди, это всё в этом духе... Мне кажется, что это попытка на свою сторону привлечь электорат, потому что, очевидно, что многих будоражит до сих пор, кто убил Кеннеди, что произошло 11 сентября, многие недолюбливают богатых и влиятельных людей. Поэтому я думаю, что это как раз из ряда предвыборных обещаний», — пояснил Блохин.

По его словам, между Дональдом Трампом и Камалой Харрис растёт напряжённость, все находятся в ожидании возможных дебатов.

«Поэтому Трампу надо тоже что-то такое делать. Это попытка, на мой взгляд, как раз уравновесить шансы между Харрис и Трампом», — заключил собеседник RT.

Ранее издание Mirror сообщило о том, что влиятельные персоны, посещавшие остров обвинённого в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации американского финансиста Джеффри Эпштейна, опасаются, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обнародует их имена.