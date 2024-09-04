В Турции рассказали, приедет ли Эрдоган на саммит БРИКС в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкое СМИ.

Ранее Bloomberg сообщал, что Анкара подала заявку на вступление в БРИКС. Эту информацию позже подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. При этом официального подтверждения от Турции на этот счет пока не было, но представитель правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик отмечал, что Эрдоган неоднократно говорил о желании присоединиться к БРИКС.

Предполагается, что заявка Турции на вступление в объединение будет рассмотрена на саммите в Казани, который пройдет 22-24 октября.

Напомним, что изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024 года к ним также присоединились Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. При этом, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вступить в БРИКС хотят еще около 30 стран