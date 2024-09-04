Глава МИД Швеции заявил об уходе в отставку

Глава МИД Швеции Билльстрём заявил, что уйдёт в отставку на следующей неделе
Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил об уходе в отставку на следующей неделе.
Об этом он написал в соцсети X.
«С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру, что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел», — говорится в сообщении.
Он добавил, что собирается полностью уходить из политики и покидает также место в парламенте.
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