Глава МИД Швеции заявил об уходе в отставку

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил об уходе в отставку на следующей неделе.

Об этом он написал в соцсети X.

«С чувством печали и гордости я сегодня сообщил премьер-министру, что в связи с открытием парламента во вторник я покидаю свой пост министра иностранных дел», — говорится в сообщении.

Он добавил, что собирается полностью уходить из политики и покидает также место в парламенте.

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