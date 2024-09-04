Науседа: НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной

НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной и продолжает обсуждать эту возможность. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «РИА Новости».

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Он напомнил, что дискуссия по этому вопросу ведется среди членов НАТО уже некоторые время.

«Сегодня мы не можем сказать, что она завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне альянса», — сказал Науседа.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, «обязаны» сбивать приближающиеся ракеты РФ до того, как они войдут в их воздушное пространство. При этом в альянсе выступили против этого, предупредив, что такие действия могут иметь последствия для объединения в виде дальнейшей эскалации конфликта со стороны России.