Науседа: НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной
НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной и продолжает обсуждать эту возможность. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает «РИА Новости».
Он напомнил, что дискуссия по этому вопросу ведется среди членов НАТО уже некоторые время.
«Сегодня мы не можем сказать, что она завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне альянса», — сказал Науседа.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, «обязаны» сбивать приближающиеся ракеты РФ до того, как они войдут в их воздушное пространство. При этом в альянсе выступили против этого, предупредив, что такие действия могут иметь последствия для объединения в виде дальнейшей эскалации конфликта со стороны России.