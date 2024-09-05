AFP: Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром Франции

Новым премьер-министром Франции назначен Мишель Барнье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP). Эту информацию подтвердила пресс-служба Елисейского дворца. В сообщении говорится, что президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым премьером бывшего еврокомиссара и экс-главу МИД Франции Мишеля Барнье. В июле Макрон принял отставку предыдущего премьер-министра Габриэля Атталя. Предполагалось, что главой правительства могут назначить члена партии "Республиканцы" Ксавье Бертрана. 4 сентября радиостанция Franceinfo сообщила, что более 80 депутатов подписали резолюцию с требованием отстранить Макрона от власти. Согласно информации СМИ, документ поддержал 81 депутат от левого блока "Новый народный фронт", среди которых 72 представителя фракции "Непокорившаяся Франция", а также зеленые и другие депутаты из группы "Левые демократы и республиканцы".

© Shutterstock