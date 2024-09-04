Глава МАГАТЭ Гросси пересек линию соприкосновения после визита на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после посещения Запорожской АЭС (ЗАЭС) пересек линию соприкосновения в сторону контролируемой украинскими войсками территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

По данным агентства, Гросси покинул ЗАЭС и проехал российский блокпост, направляясь в сторону подконтрольного Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Запорожье.

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Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси завершила визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, кортеж с делегацией МАГАТЭ уехал с территории ЗАЭС около 15:15 мск. Таким образом, представители организации пробыли на станции чуть более трех часов.

До этого в материале ТАСС сообщалось, что в ходе визита ожидалась смена состава миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

2 сентября Гросси заявлял, что посетит Запорожскую АЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии.

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Все семь компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС (ЗАЭС) были подорваны частично или полностью. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации, посвященном ситуации на станции.

"Ситуация на ЗАЭС последние два года остается шаткой и нестабильной, все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично", - приводятся слова Гросси в предисловии к докладу.

Он отметил, что инциденты на станции, включая пожар на градирне и "предполагаемые" удары БПЛА, пока не привели к радиологической аварии, но риски для персонала станции и международного сообщества "растут по мере продолжения вооруженного конфликта".

"Пошел третий год нашего присутствия на ЗАЭС, мы обязуемся и далее открыто делиться информацией и оценками МАГАТЭ с международным сообществом, странами-членами и общественностью", - добавил Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что организация планирует расширить поддержку Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гросси, агентство собирается занять более активную позицию по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Такое решение, как уточнил глава МАГАТЭ, было принято после ракетных атак, которые повлекли за собой отключение ядерных реакторов.

«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность», — заявил Гросси.

Он также добавил, что в результате конфликта на Украине ситуация в сфере безопасности ядерных электростанций становится все более опасной.

«Наши эксперты будут применять опыт Агентства в области ядерной промышленной безопасности и защиты критической инфраструктуры для оценки этих подстанций», — добавил он.

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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий не рассчитывает на правдивый доклад генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по итогам визита делегации на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Агентство вновь не заявит о том, что обстрелы станции ведутся со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), такое мнение выразил глава региона в своем Telegram-канале.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз прибыл на Запорожскую АЭС. В очередной раз у миссии не хватит смелости заявить, откуда на самом деле ведутся регулярные обстрелы станции и каких усилий стоит нашей армии защищать реактор от оголтелых психопатов. <…> Но я не рассчитываю на правдивый доклад Гросси. МАГАТЭ продолжит замалчивать правду, а наши ребята продолжат защищать станцию и весь мир", - заявил Балицкий.

Он считает, что делегация МАГАТЭ как никто другой знает, как надежно защищена станция от украинских ударов, "иначе бы так часто и уверенно не приезжала в Энергодар".

Делегации МАГАТЭ будут показаны, как обеспечивается безопасность станции, продемонстрируют отчеты, последние замеры, уточнил губернатор.

Визит делегации МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС проходит уже в пятый раз с сентября 2022 года, когда МАГАТЭ организовало там постоянное присутствие.

Позиция МАГАТЭ по ЗАЭС

14 августа постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов в ходе встречи с Гросси призвал агентство публично назвать виновника атак на ЗАЭС. Кроме того, 12 августа и. о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов напомнил, что, когда в апреле этого года станция была атакована дронами, гендиректор МАГАТЭ не назвал украинскую сторону инициатором этих нападений.

При этом в июле Гросси констатировал, что атаки дронов представляют очевидную опасность для жителей Энергодара и для безопасности ЗАЭС.

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) совпал со снижением интенсивности обстрелов территории станции и ее города-спутника Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пока Гросси находится на ЗАЭС, в округе не слышно украинских дронов или артударов, передает корреспондент ТАСС, находящийся у ЗАЭС.

Обстановка на данный момент спокойная и в районе российского КПП у Васильевки, которое пересекла делегация МАГАТЭ, въехав на территорию РФ.

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Украина в настоящее время не имеет реальных возможностей вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) военным путем. По словам Владимира Зеленского, попытки вернуть станцию военным путем сопряжены с большими рисками и не представляются безопасными.

Зеленский отметил, что пока существуют только политические шаги, которые Украина может предпринять для возвращения контроля над ЗАЭС, но их явно недостаточно. Он подчеркнул, что с точки зрения текущей обстановки на фронте, возможностей для военного захвата станции нет.

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не может оправдать ожиданий в сфере своего влияния на обеспечение ядерной безопасности, в том числе в ситуации с украинскими обстрелами Запорожской АЭС. Главе МАГАТЭ приходится жить в "периметре навязанной конъюнктуры", такое мнение в разговоре с ТАСС высказал эксперт в области атомной энергетики, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа в преддверии нового визита на ЗАЭС главы агентства Рафаэля Гросси.

"Я был среди тех, кто до последнего верил в то, что МАГАТЭ сможет повлиять на ситуацию. <...> Какие реальные механизмы воздействия, если угодно, принуждения, сегодня есть у МАГАТЭ на сторону, которая являет собой самый главный источник ядерной опасности? Сторона эта известна - это украинский режим. Их [механизмов] нет", - сказал Карчаа.

По его словам, первоначально были надежды, что МАГАТЭ, являясь институтом ООН, сможет как-то воздействовать на ситуацию через эту организацию.

"[Рафаэль] Гросси адекватный, абсолютно вменяемый, трезвый человек, но человек, живущий в периметре некой конъюнктуры, которую ему навязали и которую нарушать он не может, возглавляя институт ООН, в котором доминируют англосаксы на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в России до сих пор есть завышенные ожидания от функционеров МАГАТЭ в смысле каких-либо действий или принципиальных оценок, которые не выдерживают столкновения с реальностью. В частности, организация более двух лет не может назвать виновных в обстрелах крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

"Это совершенно не означает, что мы должны прекратить сотрудничество с МАГАТЭ. Я не отношусь к тем, кто часто вопрошает: зачем они нам нужны: приезжают, шпионят. Да, присутствие МАГАТЭ добавляет работы нашим спецслужбам. Да, не секрет, что в их составе люди с весьма сомнительной репутацией не с точки зрения морального облика, а с точки зрения их истинной профессиональной принадлежности. Все это так. Но взаимодействие с МАГАТЭ все равно несет в себе достаточно нужную и полезную информационную нагрузку", - отметил Карчаа.

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Россия на предстоящем Совете управляющих МАГАТЭ поднимет вопрос об угрозах Украины в отношении российских атомных электростанций (АЭС). Об этом РИА Новости заявил и.о. постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов.

"С точки зрения МАГАТЭ центральный вопрос не в том, в какой форме существует угроза мирному ядерному объекту, в данном случае АЭС, а в том, что она существует в принципе. Причем дело не ограничивается намерениями Украины, а переходит в русло практических действий", — сказал Устинов.

До этого постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что совет управляющих МАГАТЭ 9 сентября обсудит ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. По его словам, в настоящее время западные страны снисходительно относятся к любым фактам украинских нападений на ядерные объекты и пытаются уйти от того, чтобы всерьез заняться этим вопросом.

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