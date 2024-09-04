Гросси сделал заявление о пожаре на градирне ЗАЭС

Возгорание у основания градирни Запорожской АЭС не было причиной пожара на самом сооружении, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на фоне обвинений Киева о поджоге покрышек рядом российской стороной. Руководство станции, по его словам, проводит криминалистическое расследование причин произошедшего, пишет ТАСС.

Мы хотя бы убедились, что причиной возгорания не был огонь у основания градирни. Это мы выяснили довольно определенно, — сказал он.

Гросси добавил, что МАГАТЭ остается на связи со станцией касаемо ситуации вокруг пожара и пообещал, что агентство «постарается внести свой вклад в итоговую оценку» произошедшего. На самой станции отметили, что энергоснабжение ЗАЭС в настоящий момент обеспечено за счет одной линии. Однако радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в пределах норме.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС все еще остается хрупкой и нестабильной. Агентство выпустило новый доклад, посвященный усилиям по поддержанию атомной безопасности на фоне украинского конфликта.

При этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что рассчитывать на правдивый доклад МАГАТЭ по ЗАЭС не следует. Он отметил, что у Гросси не хватит смелости заявить, откуда в действительности ведутся регулярные обстрелы станции. Балицкий убежден, что делегация Международного агентства по атомной энергии как никто другой знает, как надежно защищена станция от украинских ударов, но продолжит замалчивать правду.