Украинские министры начали массово уходить в отставку

Несколько украинских чиновников намерены покинуть свои должности в ближайшее время на фоне массовых кадровых изменений в правительстве страны. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

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Утром в среду, 4 сентября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал официальное прошение об отставке. Дипломат занимал этот пост с весны 2020 года и был одним из самых влиятельных и значимых для Киева лиц. Журналисты подметили, что министр решил уйти с должности на пару недель до запланированной рабочей поездки в Соединенные Штаты на очередную сессию Генассамблеи ООН.

Помимо Кулебы, свои посты также покинут вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и глава Минюста Украины Денис Малюська, говорится в материале.

В правительстве Украины начались существенные кадровые перестановки. Уже несколько министров подали свои заявления об отставке. Что изменилось в составе украинского правительства, кого еще могут снять с должности и значит ли это что-то для России, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.