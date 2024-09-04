Стало известно об угрозе Трампа посетителям острова Эпштейна

Газета Mirror сообщает, что посетители печально известного острова финансиста Джеффри Эпштейна находятся «в слепой панике» из-за угрозы бывшего президента США Дональда Трампа обнародовать их список.

Напомним, что при жизни Эпштейн обвинялся в торговле секс-рабами. При этом у него имелся личный остров в Карибском море, который, по некоторой информации, посещали десятки богатых людей.

Выступая в одном из своих недавних интервью, Трамп заявил, что в случае своей победы на президентских выборах, он обнародует полный список всех, кто посещал остров Эпштейна. Как сообщает газета, это вызвало панику среди них.

«Люди очень нервничают... Они сейчас будут в слепой панике... Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковер. Если Трамп вернется, их дни будут сочтены», — приводит издание слова одной из жертв действий Эпштейна.

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Ранее Трамп заявил, что у него есть план по Украине, но он его не расскажет.