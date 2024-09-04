Вучич отреагировал на сообщения о передаче ВСУ истребителей МиГ-29

Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о том, что Белград планирует передать ВСУ истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что подобная информация появилась на фоне приобретения Сербией 12 французских самолетов Rafale. По словам Вучича, новости об отправке истребителей на Украину не соответствуют действительности, а те, кто распространяют эту информацию, являются «лжецами и ненормальными».

«Я видел, что некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Должен сообщить этим людям, те, кто меня знают, верховного главнокомандующего армии Республики Сербия, знают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», — заявил он.

Вучич назвал причины покупки 12 истребителей Rafale у Франции

Ранее эту информацию также опроверг министр обороны Сербии.