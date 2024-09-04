В Евросоюзе заявили о фактической приостановке вступления Грузии в ЕС

Процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически приостановлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление ЕС.

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен», — говорится в тексте документа, в котором ЕС осудил принимаемый Тбилиси законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Также в объединении «призвали Грузию вернуться на путь евроинтеграции».

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Ранее грузинский парламент поддержал закон о запрете пропаганды ЛГБТ во втором чтении. В ЕС данное решение осудили, заявив, что этот документ подрывает «основные права грузинского народа и несет риск дискриминации части населения».

*экстремистское движение, запрещенное в РФ