Стало известно, когда во Франции могут назначить нового премьер-министра

В СМИ появилась информация о том, когда президент Франции Эмманюэль Макрон может назвать нового премьер-министра. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на BFMTV.

По информации источника, Макрон может назначить нового премьера уже сегодня. Отмечается, что соответствующее коммюнике может быть опубликовано в 18:00-21:00 по мск. При этом наиболее вероятным кандидатом на этот пост, по информации телеканала, является экс-министр труда Ксавье Бертран.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен баллотироваться на президентских выборах.