Пока вы не уснули: Песков о словах Зеленского и 17 суток на тушение пожара в Пролетарске

Пока вы не уснули: ответ Пескова на слова Зеленского и 17 суток на тушение пожара в Пролетарске
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Песков ответил Зеленскому на слова о вторжении в Россию
Киев проявляет свою сущность, заявил Telegram-каналу SHOT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля так ответил на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо как можно дольше держать войска в приграничных районах Курской области.
Песков добавил, что России нужно идти своей дорогой и побеждать.
Оценены последствия отключения облачных сервисов Microsoft в России
Отключение в России облачных пакетов корпорации Microsoft, таких как Office 365, Microsoft 365 и Teams, приведет к росту рынка пиратского программного обеспечения, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер.
По его словам, в РФ давно появилась альтернатива Microsoft. Он подчеркнул, что существуют отечественные офисные пакеты, на которые могут переходить компании.
Зеленский ответил на вопрос о новом назначении Кулебы
В настоящий момент рано говорить о новых должностях членов правительства, которые потеряли посты в результате последней серии отставок. Так на вопрос о новом назначении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы ответил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
«Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано», — заявил глава государства.
Арестовано имущество дочери главного кадровика Минобороны
Имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовано в связи с делом в отношении ее отца. Об этом пишет ТАСС.
Информация об этом была оглашена сегодня в зале 235-го гарнизонного военного суда, где слушается жалоба Кузнецова на действия следователей.
Пожар в Пролетарске после атаки дрона потушили спустя 17 суток
Пожар на складах с топливом, возникший в Пролетарске (Ростовская область) во время атаки дрона, удалось полностью ликвидировать через более чем две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался 18 августа. После падения обломков дрона там загорелось дизельное топливо.
Вучич отреагировал на сообщения о передаче ВСУ истребителей МиГ-29
Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о том, что Белград планирует передать ВСУ истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что подобная информация появилась на фоне приобретения Сербией 12 французских самолетов Rafale
Умер зампредседателя партии «Яблоко»
Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался на 66-ом году жизни. Об этом говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале партии.
«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко», - сообщили в пресс-службе партии.
Премьер Грузии заявил о нелегитимности президента страны
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили потеряла легитимность, и обвинил ее в нарушении Конституции. Об этом сообщает 1tv.ge.
Осенью 2023 года в Грузии объявили импичмент Зурабишвили. Причиной были названы зарубежные визиты президента, совершенные вопреки запрету парламента.
Задержан еще один обвиняемый в попытке похищения Авраама Руссо
Правоохранительные органы задержали и просят арестовать Владимира Шестопалова, обвиняемого по делу о попытке похищения певца Авраама Руссо. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"В суд поступили материалы следствия об избрании Шестопалову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.
Соболев рассказал, когда решил уйти из "Спартака"
Соболев признался, что решил уйти из московского клуба почти год назад - в октябре 2023-го.
"Впервые я сказал "Спартаку", что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня", - цитирует Соболева "Чемпионат".