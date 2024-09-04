Пока вы не уснули: Песков о словах Зеленского и 17 суток на тушение пожара в Пролетарске

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Песков ответил Зеленскому на слова о вторжении в Россию

Киев проявляет свою сущность, заявил Telegram-каналу SHOT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля так ответил на слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо как можно дольше держать войска в приграничных районах Курской области.

Песков добавил, что России нужно идти своей дорогой и побеждать.

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Оценены последствия отключения облачных сервисов Microsoft в России

Отключение в России облачных пакетов корпорации Microsoft, таких как Office 365, Microsoft 365 и Teams, приведет к росту рынка пиратского программного обеспечения, заявил в беседе с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер.

По его словам, в РФ давно появилась альтернатива Microsoft. Он подчеркнул, что существуют отечественные офисные пакеты, на которые могут переходить компании.

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Зеленский ответил на вопрос о новом назначении Кулебы

В настоящий момент рано говорить о новых должностях членов правительства, которые потеряли посты в результате последней серии отставок. Так на вопрос о новом назначении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы ответил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано», — заявил глава государства.

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Арестовано имущество дочери главного кадровика Минобороны

Имущество дочери начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова арестовано в связи с делом в отношении ее отца. Об этом пишет ТАСС.

Информация об этом была оглашена сегодня в зале 235-го гарнизонного военного суда, где слушается жалоба Кузнецова на действия следователей.

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Пожар в Пролетарске после атаки дрона потушили спустя 17 суток

© Соцсети

Пожар на складах с топливом, возникший в Пролетарске (Ростовская область) во время атаки дрона, удалось полностью ликвидировать через более чем две недели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Пожар на нефтебазе в Пролетарске начался 18 августа. После падения обломков дрона там загорелось дизельное топливо.

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Вучич отреагировал на сообщения о передаче ВСУ истребителей МиГ-29

Президент Сербии Александр Вучич опроверг слухи о том, что Белград планирует передать ВСУ истребители МиГ-29. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что подобная информация появилась на фоне приобретения Сербией 12 французских самолетов Rafale

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Умер зампредседателя партии «Яблоко»

Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко скончался на 66-ом году жизни. Об этом говорится в некрологе, опубликованном в Telegram-канале партии.

«Сегодня, 4 сентября 2024 года, ушел из жизни заместитель председателя партии «Яблоко», председатель московского отделения партии Сергей Викторович Иваненко», - сообщили в пресс-службе партии.

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Премьер Грузии заявил о нелегитимности президента страны

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили потеряла легитимность, и обвинил ее в нарушении Конституции. Об этом сообщает 1tv.ge.

Осенью 2023 года в Грузии объявили импичмент Зурабишвили. Причиной были названы зарубежные визиты президента, совершенные вопреки запрету парламента.

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Задержан еще один обвиняемый в попытке похищения Авраама Руссо

Правоохранительные органы задержали и просят арестовать Владимира Шестопалова, обвиняемого по делу о попытке похищения певца Авраама Руссо. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступили материалы следствия об избрании Шестопалову меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказала собеседница агентства.

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Соболев рассказал, когда решил уйти из "Спартака"

Соболев признался, что решил уйти из московского клуба почти год назад - в октябре 2023-го.

"Впервые я сказал "Спартаку", что хочу уйти, в октябре того года. Это было на протяжении полугода: в октябре, потом на сборах в январе. Это не решение одного дня", - цитирует Соболева "Чемпионат".

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