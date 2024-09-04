МИД Азербайджана осудил заявление внешнеполитического ведомства Франции с призывом к ее гражданам воздержаться от поездок в эту кавказскую республику и обвинил Париж в стремлении еще больше обострить двусторонние отношения.

"Решительно осуждаем строгое предупреждение Министерства иностранных дел Франции о поездках в Азербайджан по причине якобы задержания и преследования французских граждан. Эти необоснованные и предвзятые решение и заявление французской стороны свидетельствуют о намерении Парижа еще больше обострить отношения с Азербайджаном", - сказал журналистам пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что до сих пор в Азербайджане были задержаны лишь двое граждан Франции: Мартин Райан по подозрению в шпионаже и Клерк Тео Гюго, который нанес ущерб имуществу бакинского метрополитена. При этом Гаджизаде заявил, что Париж создает всевозможные препятствия азербайджанским журналистам во время их поездок во Францию и даже другие страны Шенгенской зоны, что полностью противоречит декларируемым им правам человека.