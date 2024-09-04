Премьер Грузии заявил о нелегитимности президента страны

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили потеряла легитимность, и обвинил ее в нарушении Конституции. Об этом сообщает 1tv.ge.

Осенью 2023 года в Грузии объявили импичмент Зурабишвили. Причиной были названы зарубежные визиты президента, совершенные вопреки запрету парламента. Конституционный суд Грузии тогда согласился с доводами депутатов, но для отстранения Зурабишвили не хватило голосов в парламенте.

Весной 2024-го Зурабишвили наложила вето на закон об иностранных агентах, принятый в стране, но вето было преодолено большинством голосов депутатов. В июле она обратилась в Конституционный суд с иском о несоответствии этого закона Конституции страны.

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Кобахидзе подчеркнул, что все заявления Зурабишвили «имеют нулевую ценность». Единственной причиной, позволившей президенту сохранить свой пост, премьер назвал поддержку со стороны партии «Единое национальное движение» (была основана Михаилом Саакашвили).