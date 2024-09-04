В КНДР казнили десятки чиновников после наводнения

От 20 до 30 чиновников из пережившего наводнение региона казнили за август в Северной Корее, сообщает TV Chosun со ссылкой на источник в Южной Корее. Причиной казней названа «неспособность предотвратить ущерб», который нанесли наводнения, уточнил собеседник телеканала.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын ранее предупреждал, что накажет тез, кто «серьезно пренебрег» обязанностями и несет ответственность за жертвы.

Наводнения начались на северо-западе КНДР в конце июля из-за проливных дождей. Более 4,1 тысячи домов и сельхозугодия получили ущерб. По данным южнокорейской стороны, жертвами стихии могли стать до 1,5 тысячи человек. Ким Чен Ын назвал сообщения южнокорейских СМИ «клеветнической кампанией».