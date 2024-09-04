Зеленский ответил на вопрос о новом назначении Кулебы

В настоящий момент рано говорить о новых должностях членов правительства, которые потеряли посты в результате последней серии отставок. Так на вопрос о новом назначении главы украинского МИД Дмитрия Кулебы ответил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

«Я сегодня не могу прогнозировать, чем конкретно будет заниматься тот или иной министр, когда им будут предложены те или иные должности. На сегодняшний день говорить об этом еще рано», — заявил глава государства.

Он отметил, что отставки связаны с потребностью Украины в новой энергии, в том числе в области международных отношений и дипломатии.

Рада перенесла увольнение главы МИД Украины

4 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал в отставку. При этом парламент в обход процессуальных норм не стал рассматривать отставку дипломата на пленарном заседании, прервав его досрочно.