В Израиле повредили самолет Нетаньяху

Самолет «Кнаф Цион», на котором совершают перелеты президент Израиля Ицхак Герцог и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, получил повреждение крыла во время буксировки в гараж. Об этом сообщил портал Ynet.

© Газета.Ru

«Самолет был выведен из строя после того, как одно из его крыльев было повреждено при маневрах буксировки», - говорится в сообщении портала.

Издание подчеркивает, что неисправность будет устранена до предстоящих визитов президента Герцога в Сербию и Албанию на следующей неделе, а также до визита Нетаньяху в Нью-Йорк 23 сентября на заседание ООН.

В статье говорится, что необходимые ремонтные работы будут проведены в соответствии с процедурами компании Boeing.

Отмечается, что в июле в лобовом стекле кабины пилота «Кнаф Цион» была обнаружена трещина во время тренировочного рейса в Вашингтон. Тогда неисправность была охарактеризована как «обычное явление», и все необходимые ремонтные работы были проведены в кратчайшие сроки.

До этого Нетаньяху попросил службу безопасности «Шин-Бет» усилить охрану своего сына Яира из-за опасений возможного покушения со стороны Ирана.