В Баку отреагировали на заявление МИД Франции о поездках в Азербайджан

Власти Азербайджана осудили Министерство Европы и иностранных дел Франции за предупреждение, сделанное ведомством касательно поездок в республику, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

По его словам, которые приводятся на сайте министерства, утверждения о том, что французы задерживаются и подвергаются преследованиям в Азербайджане, не имеют под собой оснований.

«Такое необоснованное и предвзятое суждение и заявление Франции отражают намерение этой страны еще больше ухудшить отношения с Азербайджаном <...> Это необоснованное заявление является искажением действительности», — сказано в заявлении.

Гаджизаде отметил, что до сих пор в Азербайджане был задержан только один гражданин Франции, Мартин Райан, по подозрению в шпионаже. Еще один француз, Тего Уго, был задержан за деяние, совершенное в бакинском метро. При этом он напомнил о препятствиях, чинимых азербайджанским журналистам со стороны Франции во время их визитов в страну, которые противоречат правам человека.

Ранее глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов заявил, что республика не имеет каких-либо территориальных претензий к странам мира. Дипломат подчеркнул, что высказывания Еревана об обратном являются ложью. Вместе с тем Байрамов указал, что в конституции Армении сохраняются территориальные претензии к Азербайджану, что является «самой серьезной угрозой» для нормализации отношений стран и достижения мира в регионе.

До этого Айхан Гаджизаде заявил, что попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна сравнить тексты конституций Азербайджана и Армении неприемлемы. Он добавил, что утверждения о якобы имеющихся в Конституции Азербайджана территориальных претензиях к Армении — абсолютная ложь.