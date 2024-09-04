Премьер Грузии назвал «несерьезными» возможные санкции Запада

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал «несерьезным» шагом возможные западные санкции против Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Кобахидзе заявил, что «гарантом мира» в Грузии является основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, против которого «уже действуют де-факто санкции». Премьер подчеркнул, что эти санкции были связаны с отказом властей Грузии присоединиться к мерам против России.

«Его средства были заморожены, потому что мы не ввели санкции против россиян, не разрушили экономику нашей страны, не отправили боевых добровольцев», - заявил Кобахидзе.

Ранее Брюссель приостановил интеграцию Грузии в Евросоюз из-за принятого в стране закона об иноагентах. Некоторые страны выступили против переговоров о членстве Грузии в ЕС. В Евросоюзе пообещали разработать ответные меры на грузинский закон об иноагентах.

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Также ЕС решил заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось выделить на укрепление обороноспособности Грузии. Речь идет о средствах, которые Силы обороны Грузии должны были получить из Европейского фонда мира.

Закон, против которого выступили в ЕС, предусматривает создание реестра иноагентов, включающего некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов.