Стало известно, чем займется Кулеба после отставки

Подавший в отставку министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с перестановками.

Неназванный собеседник уточнил, что Киев в так же стремится к вступлению в Североатлантический альянс, а потому Кулеба будет работать на этом направлении. Агентство назвало его «заметным собеседником» госсекретаря США Энтони Блинкена и других министров иностранных дел НАТО.

Напомним, что кроме Кулебы в отставку подали еще пять министров: вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец и министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Владимир Зеленский, комментируя ротацию в украинском правительстве, заявил, что «осень будет крайне важной для Украины», поэтому власти решили усилить некоторые направления в правительстве.

Глава МИД Украины подал в отставку

Об отставке Кулебы СМИ сообщали еще 3 сентября. Вероятным преемником они назвали первого замглавы МИД Украины Андрея Сибигу.