Глава МАГАТЭ прибыл на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии вместе с директором организации Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, передает РИА Новости. Это третий визит главы МАГАТЭ на объект.

После первого посещения в 2022 году на станции остались сотрудники организации, которые меняются.

«На Запорожскую АЭС только что прибыла делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Ее возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси», — сказали представители станции.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что угрозу ядерной аварии на Запорожской АЭС нельзя допустить любой ценой. По его словам, последствия удара по объекту могут быть катастрофическими.

В августе Запорожская АЭС была серьезно повреждена в результате двух прямых попаданий ударных беспилотников ВСУ. В госкорпорации «Росатом» уточнили, что возникший пожар потушили, но ущерб получили внутренние конструкции градирни станции.

Позднее, 27 августа, глава МАГАТЭ посетил Курскую область. Гросси заявлял, что его визит продиктован серьезностью обстановки на российском объекте. Он объяснял, что хотел лично ознакомиться с ситуацией и обсудить способы дальнейшей работы, которая может потребоваться для оценки состояния ядерной безопасности на АЭС. После посещения Курской АЭС Гросси заявил, что увидел на объекте следы от ударов БПЛА.