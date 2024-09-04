В МИД Армении рассказали о планах на саммит БРИКС в Казани

Армения планирует принять участие в саммите организации БРИКС, который пройдет в России, заявил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян.

Мероприятие состоится в октябре в Казани, передает Sputnik Армения.

«Да, армянская сторона будет участвовать», — сказал журналистам Сафарян.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова на Восточном экономическом форуме заявила, что Москва рассчитывает на полноценное возобновление партнерства Армении с ОДКБ. По ее словам, Ереван де-юре остается полноправным членом объединения. Линия отхода от взаимодействия, которой придерживается руководство страны, противоречит интересам армянского народа, сказала дипломат.

До этого Захарова заявляла, что двери для возвращения Армении к полноценному сотрудничеству в рамках ОДКБ все еще открыты, альтернативы у республики нет. При этом она обратила внимание на продолжающиеся русофобские устремления Запада, в том числе и на Южном Кавказе.

Тем не менее в конце августа премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Армянская сторона заморозила свое участие во всех органах организации. Ереван в настоящий момент, по его словам, не собирается принимать другие решения.