Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил надежду на то, что новый глава МИД Украины не станет повторять риторику подавшего в отставку с этого поста Дмитрия Кулебы. Об этом руководитель польского оборонного ведомства заявил на экономическом форуме в городе Карпач.

Содержание выступления польского министра приводится на странице Минобороны республики в X (ранее Twitter).

"Слова министра Кулебы, произнесенные в ходе выступления [на форуме в Ольштыне], были недопустимы <...>. Это дело памяти. Я надеюсь, что новый министр иностранных дел Украины не будет использовать такие выражения", - отметил Косиняк-Камыш. "Польша помогает и впредь будет помогать Украине, я не ставлю условия для выделения помощи. Однако неуважение к нашей позиции по этой тематике (имеется в виду вопрос Волынской резни - прим. ТАСС) не может восприниматься как нечто обыденное", - добавил он.

Кулеба 28 августа выступал на форуме в городе Ольштын. Отвечая на вопрос о Волынской резне, он напомнил, что в рамках операции "Висла" в район Ольштына были переселены украинцы с "украинских территорий". При этом в действительности переселение осуществлялось с территорий, которые находятся в границах нынешней Польши. Кулеба также сравнил переселение украинцев во время операции "Висла" с Волынской резней. Заявление Кулебы вызвало возмущение поляков и скандал.

Волынская резня и операция "Висла"

В феврале 1943 года украинские националисты начали операцию по уничтожению польского населения Волыни. 11 июля 1943 года отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынской резни. В 2016 году польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. Как правило, памятные мероприятия, посвященные этой дате, проходят по всей стране: проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни. 14 июля 2024 года в селе Домостава Подкарпатского воеводства на юге Польши установили памятники жертвам трагедии.

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Операция "Висла" - военно-административная акция польских вооруженных сил 27-28 апреля 1947 года по переселению населения других национальностей, преимущественно украинцев, с юго-восточных земель Польши на северные и западные территории страны. Акция была проведена с целью ликвидации известной своими преступлениями против поляков организационной сети ОУН-УПА на территории Польши, члены которой, по данным польских спецслужб, пользовались поддержкой местного населения.

Отставка Кулебы

4 сентября глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке. Оно, по словам спикера парламента, должно быть рассмотрено на одном из его ближайших заседаний. Позднее депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что парламентарии не стали рассматривать вопрос об отставке главы МИД, поскольку для принятия такого решения не набралось достаточного количества голосов. При этом неизвестно, когда в следующий раз парламентарии попытаются согласовать отставку Кулебы, который возглавляет МИД с марта 2020 года.