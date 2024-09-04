Обзор иноСМИ: предложение Китаю напасть на Россию и повестка в суд Блинкену

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Ученые впервые узнали о животном, поедающем акул

Ученые, отслеживающие беременных самок сельдевых акул, обнаружили первые доказательства того, что эти двухметровые особи становятся добычей «кого-то еще более крупного». Как сообщает NBC News, установить это удалось по всплывшему датчику, который исследователи ранее установили на теле акулы. По словам ученых, все данные, которые удалось получить с маячка, указывают на один и тот же вывод - ее съели.

В течение пяти месяцев датчик передавал стандартную информацию о глубине и температуре, но затем температура резко подскочила на глубине в 600 метров и оставалась высокой. Манера ныряния акулы также стала странной. По мнению исследователей, аномальные показания связаны с тем, что устройство провело несколько дней в желудке другого животного. Это первое свидетельство того, что сельдевую акулу съело нечто еще большее. Температурные показания метки не соответствовали профилю млекопитающего, к примеру, косатки. Поэтому ученые считают возможным убийцей одну из теплокровных акул - белую акулу или короткоплавниковую акулу-мако.

Автор The Telegraph предложил Китаю напасть на Россию

Глава Тайваня Лай Циндэ посоветовал Китаю попросить у России земли, признанные за ней по Айгунскому договору. Вслед за этим заявлением автор The Telegraph Джордж Эллисон предложил Пекину напасть на Россию. Он подчеркнул, что Китай «штампует военные корабли со скоростью, которая должна встревожить не только Россию, но и весь мир». Эллисон добавил, что сейчас значительные силы РФ сконцентрированы в зоне СВО.

По мнению Эллисона, Китай еще не готов к сложному вторжению с воздуха и моря на Тайвань, учитывая поддержку Тайбэя США. Однако у Пекина хватает возможностей для наземного вторжения, подчеркнул автор статьи. Эллисон обратил внимание, что Пекин ранее объявил себя «приарктическим государством» и становится все более активным в арктических делах, присматриваясь к Северному морскому пути вдоль арктического побережья России.

NYT: удар в Полтаве деморализовал ВСУ

Российские силы поразили объект ВСУ в Полтаве, на котором в последнее время готовили специалистов по радиоэлектронной борьбе. Как рассказала The New York Times, эта атака подчеркнула превосходящую огневую мощь Москвы.

По версии газеты, это стало деморализующим ударом для Украины, войскам которой приходится отступить на фоне продвижения России в Донбассе. NYT отмечает, что атака была очень быстрой - она произошла всего через несколько минут после того, как прозвучали сигналы воздушной тревоги, у ВСУ не было шансов подготовиться к удару.

Мадуро перенес Рождество на 1 октября

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в 2024 году празднование католического Рождества в стране начнется 1 октября вместо конца декабря. Как пишет The Guardian, такое решение Мадуро принял на фоне самого большого политического вызова за все его 11-летнее правление. В конце июля власти страны объявили о победе Мадуро на выборах с результатом в 51,20 процента голосов избирателей. Его соперник Эдмундо Гонсалес, согласно объявлению властей, набрал 44,2 процента голосов. В сентябре Гонсалес был арестован.

The Guardian отмечает, что Мадуро несколько раз переносил Рождество на более ранние сроки, чтобы отвлечь внимание людей от проблем его администрации и экономических кризисов. В 2024 году Мадуро пообещал венесуэльцам Рождество, наполненное «миром, счастьем и безопасностью», но это маловероятно, учитывая неопределенность и гнев, вызванные поствыборными событиями, отмечает газета.

Блинкен получил повестку в суд

Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от Техаса) вызвал в суд госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает The Hill. Поводом, по словам Маккола, стал отказ Блинкена дать показания о выводе войск США из Афганистана в 2021 году.

Повестка обязывает Блинкена дать объяснение 19 сентября. Если он не сделает этого, то может быть обвинен в неуважении к суду. Маккол заявил, что Госдепартамент с Блинкеном во главе играл центральную роль в выводе войск из Афганистана и эвакуации гражданских лиц. Ранее конгрессмен заявил, что Блинкен удерживает запрошенные документы, касающиеся эвакуации. Представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил, что Блинкен уже давал показания в Конгрессе по этому вопросу более 14 раз, но 19 сентября он не сможет присутствовать в суде.