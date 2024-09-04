Киев «отрезал» 50 метров от зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Участок границы у Белоруссии был изъят из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС по указу президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в МВД страны. Речь идет о 50-метровой полосе. Как уточнили в ведомстве, это необходимо для лучшей охраны украинско-белорусской границы.

Правительство согласовало проект указа президента Украины об изъятии участка границы с Беларусью из зоны отчуждения. Сейчас 50-метровая полоса вдоль украинско-белорусской границы проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, — говорится в сообщении.

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Ранее украинский МИД призвал Белоруссию отвести войска от государственной границы Украины на расстояние, которое превышает дальность поражения существующих в республике систем огня. Также Киев просит «избегать недружественных действий», угрожая самообороной в случае нарушения границы.

Киев подчеркнул, что проведение учений вблизи границы и Чернобыльской АЭС создает угрозы нацбезопасности Украины и мировой безопасности в целом. В ведомстве добавили, что Украина «никогда не предпринимала и не собирается предпринимать» недружественных действий против белорусского народа.