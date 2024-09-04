Премьер Грузии заявил о задаче «не дойти до состояния Украины»

Недопущение перехода Грузии в состояние, в котором оказалась Украина, является главной задачей грузинского правительства, заявил на пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Кобахидзе отметил, что, в отличие от посланий по его стране, Запад «посылает позитивные месседжи по Украине, но все видят, в каком состоянии находится эта дружественная нам страна».

«Для нас главное – защитить наши национальные интересы, чтобы мы не оказались в таком положении, в котором оказалась дружественная Украина», – сказал глава правительства Грузии. «Наша задача не дойти до такого состояния», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

Комментируя критику со стороны Госдепа США закона «О прозрачности иностранного влияния», председатель грузинского кабмина отметил, что этот американский институт находится под «серьезным влиянием глобальной партии войны».

Он выразил надежду на то, что «это влияние ослабнет в будущем году».

Также премьер-министр заявил, что Грузия не смогла установить, о каких именно замороженных 95 млн долларов помощи ведет речь Госдеп США.