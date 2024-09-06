Внешний вид Путина поразил жителей Китая

Жители Китая были поражены внешним видом президента России Владимира Путина во время его визита в Монголию 2 сентября, пишет местное издание SOHU. По данным портала, пользователи Сети обратили внимание, что российский лидер выглядит моложе своих сверстников.

Пользователи Сети отметили, что у президента Путина очень хорошая фигура. Он не похож на своих сверстников и выглядит намного моложе их, — говорится в публикации.

Комментаторы указали, что Путин находит время для занятий спортом, несмотря на напряженный график. Они также подметили, что власти Монголии организовали для российского лидера роскошный прием в Улан-Баторе.

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Ранее Путин поблагодарил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе. Глава государства назвал состоявшиеся переговоры содержательными, заявив, что реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению партнерства между Россией и Монголией.

До этого Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» сообщил, что Россия и Монголия согласовывают поставки топлива и горюче-смазочных материалов по льготной стоимости. Глава государства подчеркнул, что Москва всегда готова прийти на помощь Улан-Батору.