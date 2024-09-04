Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о необходимости передать Киеву ракеты ATACMS, снять ограничения на их использование и помочь «снести» Крымский мост. Видеозапись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Пранкеры отметили, что говорили с британским политиком от имени «уважаемого в глобалистских кругах» Жака Аттали. В ходе разговора Борис Джонсон озвучил свою позицию по Украине, заметив, что ВСУ необходимо передать ракеты ATACMS и дать право на использование этого оружия.

«Нам следует убрать ограничения на дальность использования. И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», - заявил Джонсон.

Он также выразил уверенность, что мобилизация на Украине должна быть продолжена, так как «еще не призвали многих молодых людей». При этом, по его словам, «Зеленский смирился бы с потерей Донбасса и Крыма в 2022 году», если бы не Великобритания.

Средства ПВО отразили групповой удар ВСУ 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Ранее Давид Арахамия, депутат Верховной рады Украины, назвал причиной срыва мирных переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной то, что занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон прибыл в украинскую столицу и призвал «ничего не подписывать, а просто воевать».

При этом в настоящее время Киев добивается от западных стран снятия ограничений на удары по российской территории. Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби во время общения с журналистами отметил, что перспективы расширения зоны ударов украинской армии по территории России обсуждаются «в частном порядке». Однако пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что пока США не планируют менять свою политику по ударам ВСУ вглубь России с помощью американского оружия.