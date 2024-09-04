Верховная рада не утвердила отставку вице-премьера Верещук

Верховная рада не утвердила отставку вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук, заявил украинский депутат Ярослав Железняк.

По словам Железняка, отчёта о её работе не было. Предложение набрало 214 голосов из необходимых 226.

Ранее глава Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная отставка Кулебы никак не повлияет на перспективы переговорного процесса с Киевом.