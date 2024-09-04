Пока вы спали: благодарность Венесуэлы за поддержку РФ и обвинение ХАМАС в убийстве граждан США

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Венесуэла поблагодарила Россию за осуждение ареста США самолета Мадуро

Венесуэла выразила благодарность РФ за поддержку в вопросе с самолетом Мадуро. Об этом сообщает Lenta.ru.

Свою признательность за солидарность по этому вопросу выразил Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль. В своем Telegram-канале он выразил благодарность официальному представителю МИД России Марии Захаровой за то, что РФ осудила действия США.

Кроме того, в своем обращении дипломат упомянул, что Венесуэла ценит поддержку России в защите суверенитета латиноамериканской страны.

Ранее американцы арестовали самолет президента Боливарианской республики Николаса Мадуро.

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ВС РФ взяли в плен военных ВСУ на авдеевском направлении

Военные мотострелкового соединения группировки войск "Центр" смогли взять в плен семь военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Произошло это в ходе освобождения населенных пунктов Донецкой Народной Республики. При этом российским военным также удалось уничтожить военную технику ВСУ, среди которой был американский бронеавтомобиль.

Бои шли на фоне аномальной жары и осложнялись применением FPV-дронов противником. Тем не менее поставленные боевые задачи военные РФ смогли выполнить в полном объеме.

США предъявили руководству ХАМАС обвинения в убийстве американских граждан

США обвинили ХАМАС в убийстве граждан Америки в ходе проникновения на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинения предъявлены главе ХАМАС Яхье Синвару и остальным высокопоставленным членам движения.

Среди обвиняемых, согласно документам в базе суда Южного округа штата Нью-Йорк, числятся руководитель Национального бюро ХАМАС по связям с зарубежными странами Али Барака, глава представительства ХАМАС за рубежом Халед Машаль, замкомандующего боевым крылом движения - группировкой "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Марван Исса, военный глава ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, а также экс-глава политбюро движения Исмаил Хания.

Алаудинов: ВСУ потеряли при атаке на Курскую область серьезную часть наемников

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ рассказал о потерях среди наемников ВСУ в ходе боевых действий на приграничных районах Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, при атаке в этих районах, ВСУ потеряли самых оснащенных и подготовленных иностранных бойцов.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов пояснил, что на эту атаку противник сделал серьезный акцент. Большой процент этих иностранцев они и потеряли, по версии Алаудинова.

"Яндекс Go" предупредил о нехватке 130 тыс. таксистов в России к концу года

Глава одного из крупнейших приложение по вызову такси в РФ дал прогноз о крупном дефиците таксистов к концу года. Об этом сообщает ТАСС.

Директор по работе с госорганами "Яндекс Go" Антон Петраков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал, что нехватка кадров возможна из-за ужесточения миграционной политики и регулирования в такси. Поэтому люди уходят работать оттуда в другие сферы.

Он также отметил, что дефицит водителей влияет на рост цен на такси, особенно в конце года, когда спрос кратно повышается.