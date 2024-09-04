Гросси: МАГАТЭ расширит поддержку Украины
Международное агентство по атомной энергии расширит поддержку Украине, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По его словам, агентство займёт более активную позицию по защите энергетической инфраструктуры и обеспечению ядерной безопасности.
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«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине», — цитирует Гросси РИА Новости.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров отметил в беседе с RT, что МАГАТЭ и подобные ему организации представляют интересы Запада.