«Большая перезагрузка». Зачем Киеву нужны перестановки в правительстве?

Сразу несколько украинских министров подали в отставку, заявления от них поступили в Верховную Раду 3 сентября. Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что в отставку подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Александр Камышин подтвердил информацию о подаче в отставку с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. После подачи соответствующего заявления он готовится представить два отчета. Один из них будет закрытым, перед комитетами экономики и обороны Верховной Рады Украины. Второй — открытым, также в парламенте республики.

Продолжу работать в оборонке, но в другой роли Александр Камышин глава Минстратегпрома Украины

«Украинская правда» сообщила, что с должности также могут уволить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. По его информации, на место министра иностранных дел, вероятно, назначат его заместителя Андрея Сибигу, но с кандидатурой еще определяются. По данным издания, свой пост сохранит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Кулебе «уже дали бумагу и ручку» для того, чтобы он написал заявление об отставке.

Планируется поменять больше половины Кабмина

Глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что планируется поменять больше половины Кабмина.

Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Завтра нас ждет день увольнений, а послезавтра день назначений Давид Арахамия глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде

Окончательный список будет определен на заседании фракции 4 сентября, уточнил Арахамия.

Замглавы офиса Зеленского уволен

Депутат Гончаренко сообщил, что замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ростислав Шурма подал в отставку. Позднее был опубликован указ главы государства о его увольнении.

Вообще, он давно хотел уже соскочить, он чувствует, что все идет к большим проблемам Алексей Гончаренко депутат Верховной Рады

Ранее во вторник сообщалось, что Зеленский в ближайшее время может уволить Шурму. «Ростик готовится идти на выход. Он давно этого хотел, а сейчас так сложились обстоятельства, что президент его готов отпустить», — сообщил анонимный источник «Украинской правды» в команде украинского лидера.

Шурма попал в окружение президента Украины несколько лет назад, после чего стал в его глазах человеком, который «отвечает за всю экономику». По словам журналистов, источники издания называют наиболее вероятной замену Шурмы на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который также намеревается покинуть свой текущий пост.

Аналогичную информацию озвучил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Он добавил, что Шурму уволили из-за «позиции партнеров и откровенной коррупции».

Но сколько времени и усилий на это было потрачено. Год, чтобы все поняли, какой коррупционер пытался управлять экономикой. Вместо Шурмы назначат нормального человека — Александра Камышина Ярослав Железняк депутат Рады

В декабре прошлого года стало известно, что в декларации Ростислава Шурмы указана квартира размером с торговый центр. Она находится в элитном жилом комплексе, стоит 73,2 миллиона гривен (более 178 миллионов рублей) и занимает площадь более 710 квадратных метров. Формальным собственником имущества указана жена замглавы офиса Зеленского.

Заявления об отставке подали два вице-премьера Украины, возможна отставка главы МИД

Вице-премьер Украины, министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что подала заявление об отставке.

После почти трех лет в правительстве, сегодня подала заявление об отставке Ирина Верещук вице-премьер Украины

Также в отставку подала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Верховную Раду Украины поступило заявление от вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Стефанишиной об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Руслан Стефанчук спикер Верховной Рады

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Стефанишина должна должен возглавить Министерство юстиции и продолжать вести евроинтеграцию.

Зеленский прокомментировал новые кадровые решения

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в Кабмине. Политик подчеркнул, что осень будет чрезвычайна важна для страны, поэтому необходимо усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики.

Зеленский отметил важность взаимодействия между центральной властью и общинами, особенно во время подготовки к зимнему сезону. Он также указал на то, что Украина уже достигла значительных результатов в оборонном производстве. Третьим направлением глава государства назвал усиление работы с НАТО, четвертым — Евросоюз и реальные переговоры по членству, за юридическую и политическую работу будет персональная ответственность.

И пятое — нужно соединить все, чего Украина достигла в отношениях с партнерами — доверие к Украине, силу украинского духа, отношения с партнерами. Нам нужен новый уровень одновременно информационной работы, культурной и дипломатической Владимир Зеленский президент Украины

Экс-депутат Рады объяснил отставки сразу нескольких украинских министров

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин объяснил отставки сразу нескольких украинских министров. По его мнению, таким образом Киев хочет снизить накопившееся в обществе недовольство.

Накопившееся в обществе разочарование от коррупции, принудительная мобилизация, осуществляемая на улицах с многочисленными нарушениями прав, беспросветная ситуация на фронтах и все остальное требуют «выпуска пара» через попытку демонстративно что-то изменить в руководящих структурах, в том числе военных Олег Волошин экс-депутат

Он также допустил, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом пытается подыграть западным странам, которые требуют от Киева борьбы с коррупцией.