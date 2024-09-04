$88.61-1.3997.81-1.45
Почта

Королева Камилла заявила, что больной раком Карл III чувствует себя "отлично"

Королева Камилла заявила, что больной раком муж, монарх Великобритании Карл III чувствует себя "отлично". Ее слова приводит The Times.

Королева Камилла заявила сделала заявление о здоровье Карла III
© Газета.Ru

С такими словами она выступила перед журналистами в ходе открытия онкологического центра в Бате на юго-западе страны. До этого стало известно, что Карл III рассказал о раке вопреки желанию королевы Камиллы. 5 февраля 2024 года Букингемский дворец рассказал, что у британского короля выявили рак. Карл III сразу начал лечение, на время которого медики рекомендовали ему отказаться от участия в публичных мероприятиях. Недавно королевский эксперт Том Куинн сообщил, что Карл III хотел бы прилететь в Америку, чтобы навестить принца Гарри и Меган Маркл, а также их сына Арчи и дочь Лилибет.

Позже инсайдер New Idea заявил, что король Великобритании уже обсуждал частную поездку, однако принцу Уильяму и королеве Камилле не нравится эта идея из-за опасений из-за возможного ухудшения здоровья мужа.

В мире
принц Гарри
принц Уильям