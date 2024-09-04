$88.61-1.3997.81-1.45
Почта

Блинкена вызвали в Конгресс США по делу о выводе войск из Афганистана

Госсекретаря Энтони Блинкена вызвали в Конгресс США для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана, сообщает Fox News. Повестку выписал председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.

Блинкена вызвали в Конгресс США для дачи показаний по Афганистану
© globallookpress.com

Конгрессмен выписал повестку, так как Блинкен ранее отказался выступить перед комитетом, информирует телеканал. Он должен предстать перед конгрессменами 19 сентября, в противном случае госсекретаря обвинят в неуважении. В Госдепе США не согласились с названной датой, сославшись на занятость Блинкена. Внешнеполитическое ведомство предложило альтернативные даты.

Американские военные покинули аэропорт Кабула в ночь на 31 августа 2021 года, после почти 20-летнего военного присутствия в Афганистане.

Ранее бывший представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон может объявить о выводе войск международной коалиции во главе с США с территории Ирака. Она обвинила США в капитуляции перед Ираном. Ортагус напомнила, что с начала обострения на Ближнем Востоке осенью 2023 года американские базы в Ираке регулярно подвергались обстрелам. По ее словам, вместо того, чтобы бороться и восстанавливать систему сдерживания в регионе, «мы просто сбежим».

В мире
Майкл Маккол
Энтони Блинкен
Николай Патрушев
Совет безопасности РФ
Госдеп США
Киев
Афганистан
Соединенные Штаты
Украина