Блинкена вызвали в Конгресс США для дачи показаний по Афганистану

Госсекретаря Энтони Блинкена вызвали в Конгресс США для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана, сообщает Fox News. Повестку выписал председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол.

Конгрессмен выписал повестку, так как Блинкен ранее отказался выступить перед комитетом, информирует телеканал. Он должен предстать перед конгрессменами 19 сентября, в противном случае госсекретаря обвинят в неуважении. В Госдепе США не согласились с названной датой, сославшись на занятость Блинкена. Внешнеполитическое ведомство предложило альтернативные даты.

Американские военные покинули аэропорт Кабула в ночь на 31 августа 2021 года, после почти 20-летнего военного присутствия в Афганистане.

Ранее бывший представитель Госдепартамента Морган Ортагус сообщила, что Вашингтон может объявить о выводе войск международной коалиции во главе с США с территории Ирака. Она обвинила США в капитуляции перед Ираном. Ортагус напомнила, что с начала обострения на Ближнем Востоке осенью 2023 года американские базы в Ираке регулярно подвергались обстрелам. По ее словам, вместо того, чтобы бороться и восстанавливать систему сдерживания в регионе, «мы просто сбежим».