Отставки в кабмине могут усилить позиции Зеленского

Ряд украинских чиновников обеспокоены тем, что кадровые перестановки и увольнения в кабмине Украины являются частью усилий Владимира Зеленского по укреплению своей власти внутри администрации.

Такое заявление было опубликовано в газете Financial Times.

«Некоторые чиновники выразили обеспокоенность тем, что эти шаги, по их словам, являются частью усилий Зеленского по консолидации власти внутри своей администрации», — говорится в публикации.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пообещал «большую перезагрузку» кабинета министров страны.

Также в «Украинской правде» писали, что главу МИД Украины Дмитрия Кулебу планируют уволить.