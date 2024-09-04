Молния ударила в арку Константина в Риме и отколола фрагменты

Молния попала в Триумфальную арку императора Константина, стоящую у Колизея в Риме. Об этом сообщило информационное агентство Adnkronos.

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«Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что украинец оставил на стене Колизея одну надпись. 9-летний турист с Украины посещал достопримечательность в компании двух друзей и нацарапал свое имя.

До этого англоговорящий турист нацарапал ключом свое имя и имя невесты на стене Колизея. Инцидент попал на видео.