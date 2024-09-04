Маск заявил, что Starlink не является военной системой

Илон Маск заявил, что сервис спутниковой связи Starlink - это "коммерческая, а не военная система", и подтвердил, что не стал активировать ее по запросу украинских властей на территории Крыма для атаки ВСУ в 2022 году.

"Мы указываем в наших условиях использования, что Starlink - это коммерческая система, не военная система. Использование Starlink для связи, в том числе военной связи, нормально, равно как и использование военными интернета в целом, но если мы будем намеренно участвовать в военных действиях, мы превратим Starlink в военную систему, и у других стран будет полное право сбивать наши спутники", - написал он на своей странице в социальной сети X.

Маск также напомнил, что в 2022 году не стал включать Starlink над Крымом для проведения атаки ВСУ. "Starlink было запрещено включать спутники в Крыму, поскольку это нарушило бы санкции США против России. Тогда в ночи мы неожиданно получили запрос от украинского правительства активировать Starlink в Крыму в течение нескольких часов, но мы не получали никакого запроса или позволения нарушить санкции американского правительства", - отметил он.

Миллиардер неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем, за что его критиковали в Киеве.