В США прокомментировали политику по ударам ВСУ вглубь России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не планируют менять свою политику по ударам ВСУ вглубь России с помощью американского оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала во время общения с журналистами. По словам Жан-Пьер, в данный момент Белый дом не планирует менять свои установки по поводу украинских атак американским оружием по территории России.

«Что касается нашей политики в части вашего вопроса (об изменении установок по ударам вглубь России), то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — рассказала она.

Ранее Жан-Пьер заявила, что США осуждают диверсию на «Северных потоках».