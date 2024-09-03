На Украине раскрыли, кто может занять место уволенного замглавы офиса Зеленского

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Место уволенного с поста замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы может занять министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, Шурма был уволен с поста замглавы офиса Зеленского «из-за позиции партнеров и откровенной коррупции».

«Вместо него назначат нормального человека — Александра Камышина, что уже большой шаг вперед», — написал Железняк.

Ранее сообщалось, что Камышин подал заявление об отставке. Аналогичные прошения в парламент Украины также направили глава Минюста Украины Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, глава Фонда госимущества Виталий Коваль и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.