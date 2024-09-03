В СМИ появилась информация о планах по увольнению Кулебы

В украинских СМИ появилась информация о том, что главу МИД Украины Дмитрия Кулебу планируют уволить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.

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Согласно имеющейся информации, на место Кулебы планируют поставить его заместителя Андрея Сибигу. При этом ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в скором времени в украинском кабмине пройдут кадровые перестановки и увольнения. Помимо возможного увольнения Кулебы, Железняк также рассказал о предстоящей отставке министра юстиции Дениса Малюська.

«Главу МИД Кулебу планируют уволить. <...> С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена — первый замглавы МИД Андрей Сибига. Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения», — сообщают украинские СМИ.

Ранее вице-премьер Украины подала заявление об отставке.