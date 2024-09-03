В СМИ появилась информация о планах по увольнению Кулебы
В украинских СМИ появилась информация о том, что главу МИД Украины Дмитрия Кулебу планируют уволить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.
Согласно имеющейся информации, на место Кулебы планируют поставить его заместителя Андрея Сибигу. При этом ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что в скором времени в украинском кабмине пройдут кадровые перестановки и увольнения. Помимо возможного увольнения Кулебы, Железняк также рассказал о предстоящей отставке министра юстиции Дениса Малюська.
«Главу МИД Кулебу планируют уволить. <...> С кандидатурой на его место еще определяются. Наиболее вероятная замена — первый замглавы МИД Андрей Сибига. Источники говорят, что в правительстве готовятся и другие увольнения», — сообщают украинские СМИ.
Ранее вице-премьер Украины подала заявление об отставке.