Президент Венесуэлы перенес Рождество на октябрь

Президент Венесуэлы Николас Мадуро перенес празднование Рождества в стране на октябрь, пишет обозреватель Том Филлипс в статье для The Guardian.

По католическим правилам, Рождество Христово отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Подготовка к Рождеству включает в себя адвент — особый период ожидания праздника и подготовки к нему, как духовной, так и физической. В это время католики посещают храмы, читают особые молитвы, а также ограничивают себя в еде.

«Сейчас сентябрь, и уже чувствуется Рождество. Поэтому в этом году — в знак уважения и благодарности — я собираюсь издать указ о переносе Рождества на 1 октября», — отметил Мадуро.

Решение президента перенести рождественские празднования на более ранний срок не является беспрецедентным. Политик передвигал дату празднования несколько раз с момента вступления в должность, уточнил журналист.

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«Что случилось с Рождеством?» — однажды спросил знаменитый певец Фрэнк Синатра. В Венесуэле ответ заключается в том, что его перенесли на октябрь, резюмировал Филлипс.