В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что главе МИД Украины Дмитрию Кулебе уже «дали бумагу и ручку» для заявления об отставке.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Следующий — Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждём», — говорится в сообщении.

Ранее в «Украинской правде» писали, что главу МИД Украины Дмитрия Кулебу планируют уволить.

Кроме того, лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пообещал «большую перезагрузку» кабинета министров страны.