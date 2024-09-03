Трамп отказался раскрывать план по Украине

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп рассказал, что имеет план по Украине, но отказался его раскрывать. Об этом политик заявил в ходе интервью на YouTube-канале подкастера Лекса Фридмана.

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«У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю... Но я не могу раскрыть вам эти планы, потому что если я раскрою вам эти планы, я не смогу их использовать, они станут безуспешными», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что важная часть этих планов заключается в неожиданности.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет остановить конфликт на Украине. В конце лета он пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом».