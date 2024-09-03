Трамп заявил, что у него есть план по Украине, но он его не расскажет

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что у него есть план по достижению мира на Украине, при этом он отказался раскрывать детали, сообщает РИА Новости.

"У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю", – сказал Трамп в интервью на подкасте Лекса Фридмана.

Он не стал приводить подробностей, сославшись на то, что часть этого заключается в неожиданности. По словам политика, если он раскроет эти планы, они станут безуспешными.

Песков о словах Трампа по Украине: у него нет волшебной палочки

Ранее сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин рассказал, как, по его мнению, Трамп намерен решить украинский конфликт. По его словам, экс-президент Штатов планирует некие уступки России.

Кроме того, Раскин заявил, что Трамп подражает "автократам всего мира", к которым, по его утверждению, относятся Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер Венгрии Виктор Орбан.

В свою очередь, еще один кандидат на пост главы США от демократов Камала Харрис пообещала в случае своей победы на выборах сделать так, чтобы у Штатов была самая смертоносная армия в мире, а также заявила, что будет продолжать поддерживать Украину и союзников страны по НАТО.