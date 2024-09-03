МАГАТЭ расширит поддержку Украины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил, что организация планирует расширить поддержку Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гросси, агентство собирается занять более активную позицию по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Такое решение, как уточнил глава МАГАТЭ, было принято после ракетных атак, которые повлекли за собой отключение ядерных реакторов.

«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность», — заявил Гросси.

Он также добавил, что в результате конфликта на Украине ситуация в сфере безопасности ядерных электростанций становится все более опасной.

«Наши эксперты будут применять опыт Агентства в области ядерной промышленной безопасности и защиты критической инфраструктуры для оценки этих подстанций», — добавил он.

Ранее Гросси встретился с Владимиром Зеленским.