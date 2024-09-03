Принцы Гарри и Уильям при встрече не сказали друг другу ни слова

Принцы Гарри и Уильям, сыновья короля Великобритании Карла III, впервые за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу, но не сказали друг другу ни слова, рассказал викарий Дэн Тэнси. Об этом пишет The Sun.

Священник отметил, что служба прошла в четверг, 29 августа, в церкви Святой Марии Магдалены в Сандрингеме, графство Норфолк.

По его словам, на последовавшем за службой приеме царила сердечная, дружественная атмосфера. Принцы охотно разговаривали с друзьями и родственниками.

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Вместе с тем, пояснил викарий, сыновья Карла III не общались между собой, делали вид, что не замечают друг друга.

Журналисты напомнили, что ранее братья виделись только на коронации Карла III, которая прошла в мае 2023 года.