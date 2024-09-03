Стала известна роль Ротшильдов в переговорах о долгах Украины

Влиятельный финансовый дом Ротшильдов помог Украине достичь реструктуризации долгов перед частными кредиторами. Об этом пишут обозреватели Марк Джонс и Карин Штрохекер в статье для Reuters.

По их данным, Украина с помощью представителей этого дома провела одну из самых быстрых и масштабных в истории реструктуризаций долга стоимостью свыше $20 млрд, что позволит ей сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года.

Первоначально переговоры между правительством Украины и его кредиторами шли тяжело, отметили обозреватели.

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Вместе с тем, летом 2024 года Ротшильды организовали личные встречи представителей обеих сторон в Париже. Переговоры длились двое суток. В итоге было принято компромиссное решение, которое одобрили более 97% держателей облигаций.

В частности, Киев избежал привязки выплат к ВВП и предложил более простые облигации, а также, по требованию кредиторов, предоставил мгновенные купонные выплаты.